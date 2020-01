Mange branner over hele landet nyttårsaften

innenriks

Politi- og brannvesen flere steder i landet meldte om flere lyng- og gressbranner i minuttene etter midnatt. I Hokksund og Fredrikstad satte fyrverkeri fyr på hekker og på Kadettangen i Bærum brant det i plattingen av stupetårnet.

Klokken 2.35 natt til onsdag melder politiet Troms om brann i en bygning i Kaldfjord. Det skal ikke være personer i bygget, men to nabohus og to personer er evakuert som følge av spredningsfare, skriver VG.

Nødrakett traff fritidsbolig

I Sandnessjøen meldte politiet i Nordland om at det hadde brutt ut brann i en garasje.

– Det er full fyr i garasjen og fare for spredning til bolighus. Alle i huset er evakuert, meldte politiet. Brannen ble slukket like over klokken 2.

Senere varslet politiet i Nordland om en brann i Svolvær som følge av en nødrakett.

– Politipatruljen hadde tatt oppstilling på Svinøya for å bivåne fyrverkeriet i Svolvær. Ble oppmerksom på en nødrakett som var avfyrt vannrett og passerte dem i hodehøyde. Denne raketten traff så en fritidsbolig der kledningen tok fyr, skriver politiet.

To menn er pågrepet som følge av hendelsen.

Måtte stanse fester

Vest politidistrikt meldte 20 minutter over midnatt at de var blitt varslet om at en mann på Åstveit i Åsane hadde fått skader i ansiktet av fyrverkeri.

– Politi og ambulanse rykket ut. Mannen ble fraktet Haukeland sykehus med mindre skader i ansiktet, skriver politiet

Flere fester med ungdommer og mindreårige gikk over styr og måtte oppløses av politiet. I Tromsø måtte politiet blant annet oppløse en fest i seilforeningens lokaler av hensynet til helse og sikkerhet for de 80 gjestene, mange overstadig mindreårige.

