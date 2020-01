Ti menn og en gutt fikk øyeskader under årets nyttårsfeiring

innenriks

– Dette er fem færre skader enn i fjor, opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Første nyttårsdag hvert år samler Bull inn tall fra sykehus i hele landet med personer som er behandlet for øyeskader etter nyttårsfeiringen.

– Fire av de elleve er alvorlig skadd. Det vil si at man kan forvente betydelig reduksjon av synet. De sju andre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, sier Bull.

En ti år gammel gutt opplevde at en rakett gikk av rett fremfor ansiktet, og unngikk alvorlig skade av øyet fordi han hadde vernebriller. Han er ikke med i årets skadestatistikk.

To av de skadde var tilskuere. En av de skadde deltok ifølge Bull trolig i fyrverkerikamp.

– Alle de alvorlige øyeskadene og fire av de moderat alvorlige skjedde ved bruk av effektbatterier, sier Bull.

Et batteri eksploderte umiddelbart da lunten ble tjent, et eksploderte under opprydding en time etter tilsynelatende vellykkede bruk, to veltet, en person lente seg over batteriet ved påtenning og en gikk tilbake da raketten ikke kom etter første gangs påtenning, forteller Bull.

For tre av skadene har en ikke opplysninger om type fyrverkeri.

