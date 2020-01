Ingen nye søk etter antatt omkomne sjøfolk i Norskehavet

innenriks

Redningsaksjonen ble avsluttet ved 20-tiden torsdag kveld, og fredag ble det tatt en ny vurdering.

– Politiet kommer ikke til å iverksette søk dersom ikke ny informasjon tilkommer og gjør det aktuelt, opplyser politiet i en pressemelding.

Redningssentralen fikk melding om ulykken litt over klokken 11.30 torsdag. Det var svært dårlig vær og høye bølger ute på havet, og de to mennene ble skylt over bord, ifølge politiet.

– Hendelsen skjedde om lag 40 mil vest for vår kyst, i internasjonalt farvann. Det ble kastet ut redningsbøyer og paller fra skipet etter at de to mennene havnet i havet. Disse gjenstandene ble funnet under gårsdagens søk, uten noe spor etter de to savnede, skriver politiet.

Lasteskipet fra 2007 var på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania.

Skipet er eid av det bulgarske shippingselskapet Navibulgar og registrert på Malta.

