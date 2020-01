Vegvesenet i nord: – Tenk dere om før dere skal ut og kjøre

innenriks

Veien over Saltfjellet var i løpet av natten delvis åpen for trafikk, deretter ble det kolonnekjøring fram til klokka 14. Da ble også denne strekningen stengt, og den åpner ikke i løpet av fredagen.

Det anbefales ingen omkjøring, verken via Sverige eller via fylkesvei 17 og fergesambandene, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

Vær forberedt

Lørdag kan forholdene bli verre, og Vegvesenet ber folk tenke seg om før de skal ut og kjøre.

– Vi har ikke grunn til å gå ut med en generell oppfordring om å holde seg hjemme, og forholdene varierer selvsagt. Men dette er nok helga for å tenke seg ekstra om før man planlegger turer, særlig via fjelloverganger, sier driftsleder Siril Veiåker-Nilsen ved Vegtrafikksentralen nord.

– Det viktigste er at de som velger å kjøre, er forberedt på at forholdene kan forandre seg. Kanskje blir det vanskelig å komme seg dit du planlegger, og folk må i alle fall ta med seg rikelig med drivstoff, varme klær, mat, drikke – og en god porsjon tålmodighet, fortsetter driftslederen.

Ferger og flere veier

Samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes. Tidligste avgang ventes å gå fra Bodø først klokken 16.30 lørdag. Også på Vestlandet er det innstilte fergeavganger.

I Troms og Finnmark ble flere veistrekninger åpnet igjen etter natten, men fredag formiddag skapte været fortsatt trafikkproblemer. Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes var en periode stengt på grunn av snøras fredag morgen, mens E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp ble åpnet for kolonnekjøring.

E6 over Kvænangsfjellet i Troms og over Hatter og Sennalandet i Finnmark var fredag åpne, men det ventes vanskeligere værforhold lørdag.

Nesten alt stengt i sør

Også i sør er det problemer. Fredag ettermiddag var følgende veier stengt: Riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 13 Vikafjellet, riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

I tillegg var det kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på E16 over Filefjell. E6 over Dovrefjell kunne litt før klokka 15 fredag åpnes igjen for trafikk.

Også i Trøndelag skaper uværet problemer for trafikken. Fylkesvei 763 i Steinkjer ble stengt ved Stranda inntil videre på grunn av rasfare. Ferjesambandet på fylkesvei 6470 mellom Sula og Norddyrøya ble også stengt på grunn av uværet. Det samme gjaldt Dypfest-Tarva på fylkesvei 6734.

36 meter i sekundet

Hurtigruten merker det dårlige været langs kysten. Sunnmørsposten skriver at nordgående hurtigrute Nordkapp ikke tok sjansen på å legge til i Ålesund og derfor gikk videre til Molde fredag. Sørgående hurtigrute Polarlys blir liggende i Trondheim og dropper anløpene på Vestlandet.

– Det blåste opptil 36 meter i sekundet da de nærmet seg Ålesund. Da er det ikke bare-bare å få lagt et stort skip trygt til kai, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til avisen.

Flomisolerte

I Trøndelag er rundt 100 personer i de to kommunene Overhalla og Høylandet isolert etter at elven Namsen gikk over sine bredder og stengte all veiforbindelse. Rundt 80 husstander er berørt, skriver VG.

– Vi har satt krisestab og er forberedt på en helg som blir krevende, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp) i Overhalla kommune til avisa.

Uværet skaper også problemer for den øvrige trafikken. På E6 ved Moholtlia i Trondheim ble nordgående løp sperret fredag formiddag ettersom flere vogntog og lastebiler sto fast. Politiet dro ut og påla sjåførene å legge på kjetting. Politiet i Trøndelag tvitret at etter hvert som veien ble ryddet, kom det nye lastebiler som kjørte seg fast og blokkerte veien på nytt.

