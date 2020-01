innenriks

Det skriver Bergens Tidende.

Både politiet og brannvesenet i Bergen varslet om brannen ved 6.45-tiden lørdag morgen. Brannvesenet meldte om kraftig røykutvikling.

Kort tid senere meldte politiet at brannen er slukket og at fire personer var hentet ut av boligen. De får nå livreddende førstehjelp på stedet.

Hovedredningssentralen opplyste like før klokken 8 at redningshelikopter er på vei for å bistå med transport av de skadde personene.

