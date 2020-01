Pågripelser etter knivstikking på Furuset i Oslo

innenriks

Politiet meldte om saken noe over klokka 20 lørdag kveld. Bevæpnet politi rykket ut til stedet.

– Godt arbeid av patruljene på stedet førte til at vi pågrep totalt to personer i området. Én for dette forholdet, og én for et grovt ran i går, opplyser operasjonssentralen i Oslo politidistrikt ved 22.30-tiden lørdag.

Politiet melder at vitneopplysninger går på at det har kommet flere unge gutter uten tilhørighet til Furuset og oppsøkt de fornærmede.

Ifølge Dagbladet er to unge gutter ofrene, og det ble meldt om fem gjerningspersoner. Noen skal ha løpt fra stedet, mens andre stakk av i drosje.

(©NTB)