Sp ber om trygg lagring av utdaterte veiskilt

– Vil statsråden sørge for trygg lagring av alle «Akershus»-veiskilt, samt fylkesskilt for andre aktuelle fylker, i påvente av at de skal tas i bruk igjen? skriver stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i et spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– De burde egentlig aldri vært skrudd ned. De kunne blitt stående og bare blitt tildekket som «midlertidig stengt», sier Gjelsvik til FriFagbevegelse, som først omtalte saken.

Gjelsvik minner i sitt spørsmål om at Akershus, Østfold og Buskerud fra nyttår ble slått sammen til Viken fylke «med tvang, mot viljen til folk og folkevalgte i alle tre fylker».

– Det rødgrønne flertallet i Viken har gjort det klart at de vil sende søknad til Stortinget om å oppløse den nye regionen etter at et nytt stortingsflertall har kommet på plass i 2021, skriver Gjelsvik.

Dale har foreløpig ikke svart på spørsmålet fra Sp-politikeren.

