Politiet startet evakuering etter terrassebrann i Odda

innenriks

Politiet startet evakuering av seks hus etter at en terrassebrann oppsto i et hus i Eitremsvegen i Odda i Ullensvang natt til søndag. To propanflasker på terrassen utgjorde en mulig eksplosjonsfare.

– Det brenner godt i terrassen, og det skal stå to 10-kilos gassflasker der. Derfor er det innført en sikkerhetssone på 300 meter rundt, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB klokka 0.26 natt til søndag.

Kort etter meldte politiet at faren var avverget ved at propanflaskene var blitt hevet på sjøen. Dermed ble den pågående evakueringen avblåst, og brannvesenet kunne konsentrere seg om det vanlige slokkearbeidet.

– Meningen var at de skulle kjøle flaskene ned, men huset ligger like ved sjøen, så da var det veldig bra at brannvesenet fikk dem vekk på denne måten, sier Magnussen om brannvesenets løsning.

Ved 1-tiden om natten hadde brannvesenet kontroll på brannen og drev etterslokking.

