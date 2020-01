Elvestuen: – Utslippskutt på sokkelen avgjørende for å nå klimamålene

innenriks

– At de store i sektoren, slik som Equinor, nå peker ut en klar retning mot nær null utslipp i 2050 er av avgjørende betydning. Både fordi det viser at de har forstått alvoret, og fordi kutt i utslippene på sokkelen er en forutsetning for at vi skal nå klimamålene våre, sier Elvestuen.

Equinors utslipp på norsk sokkel skal ned med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og være nær null i 2050.

– Det kommer til å bli dyrere og dyrere for næringslivet å slippe ut CO2. Dette er derfor fremtidsrettede planer, sier han.

(©NTB)