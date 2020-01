Hareides nærmeste rådgiver melder seg ut av KrF

innenriks

Erstad var Hareides nærmeste rådgiver i den dramatiske prosessen om partiets veivalg høsten 2018. Årsaken til utmeldingen er den politiske retningen partiet har tatt siden, sier Erstad til Vårt Land.

– Den beste illustrasjonen på det er hvordan KrF motsatte seg å utrede forbud mot homoterapi, men tilsynelatende hadde mindre problemer med å stemme mot et forslag om å la ureturnerbare asylsøkere få jobbe. Det er en politisk prioritering som jeg ikke lenger kan stå inne for, sier Erstad.

Bompengestriden

Han viser også til bompengeforliket i sommer.

– Plutselig var KrF villig til å bla opp milliarder av kroner for å tilfredsstille Frps bompengemotstand for så å godta kutt i grunnleggende sosiale ordninger da statsbudsjettet kom på høsten, sier han.

I høst fortalte Erstad i boka «Hareides fall» om det politiske dramaet som utspant seg i KrF høsten 2018.

Blant annet beskriver Erstad hvordan han opplevde at Hareide underveis ble sveket av nestlederne Kjell-Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

Hareide beklager utmeldingen

I en melding til NTB skriver Knut Arild Hareide at han beklager at Erstad melder seg ut av partiet.

– Alle vi som har hatt gleden å jobbe med Emil vet at han er en usedvanlig kapasitet KrF så absolutt hadde trengt. Jeg vil takke han for den strålende jobben han gjorde for meg og KrF.

– Så er jeg ikke uenig med Emil i de enkeltsakene han trekker opp. Men jeg vil oppfordre alle KrF-ere til å bli og internt kjempe for sitt ståsted. Emil informerte meg om sitt valg i dag og det må jeg respektere, sier Hareide.

