Ny nedtur på Oslo Børs

Omsetningen endte på i overkant av 3,9 milliarder kroner, og det var i første rekke nedgangen i oljeaksjene som tynget børsen.

Mest omsatt var Equinor, fulgt av Kongsberg gruppen og Telenor.

Blant børsens største selskaper falt Telenor med 1,6 prosent, Yara International med 1,3 og Equinor med 1,1 prosent. Også Mowi (ned 0,0), DNB (ned 0,6) og Aker BP (ned 0,2) hadde en dårlig tirsdag på Oslo Børs.

Blant taperne på listen over de mest omsatte aksjene kommer Europris sist med en nedgang på 4,5 prosent, fulgt av Tomra Systems (-2,2) og Telenor (-1,6). Dagens vinner ble XXL som steg med hele 10.5 prosent.

Økningen – etter at aksjen har falt med over 26 prosent hittil i år – skjedde etter at det ble klart at Pål Wibe ble ansatt som ny konsernsjef. Wibe kommer fra Europris, som altså ble dagens taper etter å ha mistet sin sjef.

Nordsjøolje ble ved 17-tiden tirsdag omsatt for 68 dollar fatet i spotmarkedet, noe som er en nedgang på rundt 0,9 prosent i løpet av dagen. Amerikansk lettolje ble omsatt for 62,7 dollar fatet, et fall på 0,1 prosent.

To av de tre mest toneangivende europeiske aksjeindeksene gikk i pluss tirsdag, DAX 30 i Frankfurt steg med 0,7 prosent og CAC 40 i Paris med 0,1 prosent. FTSE 100 i London lå på stedet hvil.

På USA-børsene lå S&P 500-indeksen tirsdag ettermiddag norsk tid opp med 0,4 prosent, mens Dow Jones steg 0,2 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo opp 1,6 prosent, mens Hongkong-børsen endte opp 0,3 prosent.

