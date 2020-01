Nordmenn grensehandlet for 2 milliarder i september i fjor

innenriks

Undersøkelsen viser at nesten 88 prosent av pengene nordmenn brukte på dagsturer til utlandet i september i fjor, ble lagt igjen i Sverige. Det er mat og dagligvarer som topper statistikken.

Det ble foretatt litt over 1,2 millioner handleturer i perioden. Det vil si at de som var på handletur, i gjennomsnitt brukte 1.632 kroner på hver tur.

Mest grensehandel sto bosatte i de tidligere fylkene Akershus og Østfold for. Befolkningen i de to fylkene grensehandlet for henholdsvis 430 millioner og 359 millioner kroner. Deretter følger Vestfold, Telemark og Buskerud med 298 millioner kroner.

Østfoldingene brukte minst penger per grensehandelstur, med 1.180 kroner per tur. Derimot handlet de mer regelmessig.

– Som fryktet

Dette er store beløp, mener direktør Harald Andersen i Virke Handel.

– Det var som fryktet. Dette viser at vi virkelig hamstrer, sier han til E24.

Sverige står for den største delen av grensehandelen. Deretter kommer Danmark og Finland, hvor henholdsvis 4 og 2,7 prosent av handelen ble gjort.

I Sverige handlet vi mest i områdene Strömstad, Nordby og Svinesund. Deretter følger Charlottenberg med 384 millioner kroner. Det tilsvarer en andel på 22 prosent av grensehandelen i Sverige.

Trenger mer kunnskap

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

–Vi trenger å samle mer kunnskap om grensehandelen og hvilke varer nordmenn handler i utlandet. Denne undersøkelsen vil gi oss en bedre oversikt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger til at myndighetene trenger flere undersøkelser for å si noe om utviklingen fremover.

Ved slutten av 2018 varslet regjeringen at den ville utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer.

Fra 1. januar i år har regjeringen avviklet 350-kronergrensen for avgiftsfritt kjøp av næringsmidler. Dette vil gjøre det mindre gunstig å netthandle mat- og drikkevarer fra utlandet.

I stortingsmeldingen om handelsnæringen varslet regjeringen også statistikk om nordmenns netthandel fra utlandet – det vil si grensekryssende netthandel.

SSB arbeider med en rapport om dette på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. Rapporten skal etter planen publiseres i slutten av januar i år.

