Kvinne omkom etter boligbrann i Askim

Kvinnen ble funnet bevisstløs i boligen og brakt til Ullevål. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, før hun ble fraktet med luftambulanse til sykehus, men livet sto ikke til å redde, og klokka 0.12 natt til torsdag ble hun erklært død. Pårørende er varslet.

– Politiet fikk melding 0.42 om dødsfallet og at det er begjært obduksjon, sier operasjonsleder Tore Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent.

– Det var ikke åpne flammer da vi kom til boligen, men mye røyk. Det vitner om at det er mye varmepotensial i boligen. Dette er en alvorlig husbrann, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt tidligere på kvelden.

Totalt var to personer folkeregistrert i boligen. Den andre personen kom hjem da redningsarbeidet pågikk.

Politiet fikk melding klokken 20.08 om brannen i eneboligen, som ligger like ved Askim politistasjon. Det var full overtenning, men brannen ble slukket like før klokken 21 onsdag kveld. Nødetatene er sikre på at det ikke var flere personer i huset.

