Danskene bedre beskyttet mot HPV enn nordmenn

En fersk studie publisert av Science Direct viser at færre kvinner og menn rammes av kjønnsvorter i både Danmark og Norge, men at nedgangen er betydelig større i Danmark.

– Dette er et av de første tegnene på hvor godt HPV-vaksinen virker i befolkningen, og det er også tydelig at Danmark har hatt god effekt av å vaksinere flere aldersgrupper samtidig, sier forsker og overlege Mari Nygård ved Kreftregisteret. Hun er også en av forfatterne bak studien.

Gratis tilbud

Studien sammenligner forekomst av kjønnsvorter i Danmark og Norge i 2015, seks år etter at HPV-vaksinen ble et gratis tilbud til tolv år gamle jenter.

Både Norge og Danmark innførte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 HPV-vaksinen Gardasil, og denne ble tilbudt til tolv år gamle jenter. Danmark innførte i tillegg tidlig såkalt innhentingsvaksinering, der flere aldersgrupper fikk mulighet til å vaksinere seg samtidig. Norge ventet til 2016 før eldre jenter fikk gratis vaksine. Det er denne forklaringen forskerne peker på som grunnen til mindre forekomst av kjønnsvorter i Danmark.

– Gledelig

– Vi ser at norske jenter og kvinner ikke er like godt beskyttet mot følgene av HPV-smitte som de danske, sier Nygård.

Hun legger til at hun tror Norges forebygging av HPV-relaterte sykdommer ligger minst et tiår bak Danmark, men understreker samtidig at det er gledelig å se at forekomsten går ned i begge land – noe som tyder på at vaksinen er effektiv.

Vaksinen er rettet mot viruset HPV, forkortelse for humant papillomavirus. Det er en stor gruppe virus som består av mer enn 100 ulike typer. Noen av disse medfører vorter på fingre og tær, men cirka 40 smitter gjennom seksuell kontakt. Vaksinen reduserer risiko for utvikling av livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

