Fire boliger evakuert rundt brennende fabrikk på Karmøy

Haugaland brann- og redningsetat rykket ut da første melding om brannen kom klokka 22.40, og da brannvesenet kom til stedet, var det allerede full fyr i bygget i Sjøenvegen. Evakuering av de nærmeste boligene ble besluttet av politiet etter at vindretningen snudde en drøy time seinere. Det kan bli aktuelt å evakuere flere boliger om vinden endrer retning igjen. Det er også tilkalt flere ressurser fra brannvesenet.

– Det er ingenting som tyder på at det er folk i lokalene, som tidligere var en sildeoljefabrikk, enten brukt til produksjon eller lagring, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Vi kjenner foreløpig ikke til årsak, sier Fenne-Jensen.

Ifølge Haugesunds Avis var det naboer som varslet brannvesenet, da de hørte knitring utendørs.

– Da kikket vi ut, og så at flammene stakk opp over taket, og ut gjennom dørene i veggen der, sier Svein Tore Mannes til avisa.

Han er blant dem som nå er evakuert.

Innsatsleder Frode Fidjeland sier til Haugesunds Avis at det er fire boliger som er evakuert og at det arbeides med å få kontroll på brannen, der det fremdeles brenner inne i bygget. Det har vært dialog med eier, som opplyser at det ikke skal være farlige gjenstander innendørs.

