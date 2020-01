Rogalendingene vil ha elektrisk bil – i Telemark står diesel sterkest

innenriks

Men i Telemark oppgir 35 prosent at de vil gå for en dieseldrevet bil neste gang de skal handle bil. Tallene for Telemark og Rogaland utgjør ytterpunktene i en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.

Spørsmålet som ble stilt var: Vil du kjøpe diesel, bensindrevet, elbil eller hybrid neste gang du skal kjøpe eller bytte bil?

I Oslo svarer 28 prosent av de spurte at de vil kjøpe elbil, men den største gruppen er de som sier at bilkjøp er uaktuelt. Det gjelder 29 prosent.

Oslo og Hordaland er også fylkene hvor færrest sier de vil skaffe seg dieseldrevet bil, med henholdsvis 8 og 14 prosent.

I Finnmark vil en av tre spurte ha dieselbil. Like mange har svart at de ønsker seg bensinbil, mens elbilen ender på 8 prosent i det nordligste fylket.

Det ble registrert 142.000 nye personbiler i Norge i fjor. Elbilene hadde en markedsandel på vel 42 prosent. Nesten 26 prosent av de nye personbilene hadde hybriddrift. Dieselandelen endte på 16 prosent, og bensindrevne biler sto for 15,7 prosent av salget.

Undersøkelsen i Nationen er utført av Sentio fra 13. til 19. desember 2019, før fylkesreformen trådte i kraft. 1.004 personer over 18 år er intervjuet.

