Frode Berg og staten i forhandlinger om erstatning

Ifølge TV 2 har Bergs advokat, Brynjulf Risnes, hatt en innledende samtale med regjeringsadvokaten om saken.

– Frode Berg ønsker jo at det skal skje en kompensasjon for det han har vært gjennom på en eller annen måte. Men han stiller verken høye krav eller store forventninger til det, sier advokaten.

Risnes vil foreløpig ikke tallfeste størrelsen på Bergs krav, men sier samtalene med regjeringsadvokaten har foregått i en god tone. Staten har så langt utbetalt rundt 1,2 millioner kroner i fri rettshjelp i forbindelse med saken.

Frode Berg sier til kanalen at han hadde en avtale om å få dekket utgiftene sine under reisene sine til Russland gjennom reiseregninger til E-tjenesten. Han har ennå ikke fått oppgjør for den siste turen, der han endte opp med å sitte 711 dager i fengsel i Moskva.

– Jeg fant ut at fra jeg reiste fra Norge 3. desember 2017 og til jeg ble løslatt, er jeg kommet opp i en reiseregning på 820 000 kroner, hvis jeg skulle brukt statens satser, sier Berg.

Det var i desember 2017 at Frode Berg ble pågrepet i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble løslatt i november i fjor som del av en spionutvekslingsavtale.

Berg har sagt at han er skuffet og bitter på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. E-tjenesten har ikke ønsket å kommentere saken.

