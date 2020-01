Jensen-saken utsatt i to dager

innenriks

– Grunnet bortgangen til leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, vil oppstart bli utsatt i to dager. Første rettsdag etter nyttår blir derfor torsdag, opplyser Borgarting lagmannsrett i en melding mandag.

Aktor Jan Egil Presthus (59) skal bisettes tirsdag – dagen da Jensen-saken etter planen skulle fortsette etter jule- og nyttårsferien.

Presthus, som var leder for Spesialenheten for politisaker, var én av to aktorer i maratonsaken som omfatter anklager mot tidligere polititopp Eirik Jensen om betydelige narkotikalovbrudd og korrupsjon. Han døde brått av hjertestans mandag 6. januar.

