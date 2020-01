Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Mest omsatt ble Equinor, som endte ned 0,7 prosent. Deretter fulgte Frontline (-1,9), Telenor (+0,8), NEL (+3,8) og Mowi (+0,3).

Boligriggselskapet Prosafe var børsvinneren mandag blant de mest omsatte selskapene og var opp 9,2 prosent ved 17-tiden.

Det skjer etter at det ble kjent at Prosafe ikke har gitt opp planene om å fusjonere med Floatel, ifølge E24. I juni kunngjorde boligrigg-selskapene Prosafe og Floatel International at de ønsket å fusjonere. Fusjonsplanen innebærer at Prosafes aksjonærer blir eiere av 55 prosent av det sammenslåtte selskapet. 28. oktober sa imidlertid Konkurransetilsynet nei til fusjonen.

Sjømatsektoren økte med 1,1 prosent, energisektoren gikk ned 0,5 og shippingsektoren gikk ned 0,1 mandag.

Også oljeprisen gikk ned. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 64,32 dollar mandag ettermiddag, ned 70 cent.

I Frankfurt var DAX 30-indeksen ned 0,4 prosent, mens CAC 40 i Paris var ned 0,2. I London var FTS 100 opp 0,1 prosent ved 17-tiden.

I USA var Dow Jones opp 0,1 prosent i 17-tiden, mens S&P 500 var opp 0,3.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,5 prosent, mens Hongkong-børsen gikk opp 1,1 prosent.

