IS-siktet norsk kvinne og hennes to barn hentes fra Syria – Frp tar dissens i regjering

Kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter overfor NTB at norske myndigheter tirsdag ettermiddag gjennomfører uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al-Hol-leiren i Syria.

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sier Eriksen Søreide.

Den IS-siktede kvinnen og hennes to barn ble ført over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid, ifølge Aftenposten.

Frp tar dissens i regjering

Statsminister Erna Solberg (H) og resten av regjeringen har dermed snudd i saken. Tidligere ikke har de ikke åpnet for å hente tilbake IS-mistenkte kvinner, og det har vært stor uenighet om saken innad i regjeringen.

Fremskrittspartiet, som har vært stor motstander av å hente den IS-siktede kvinnen til Norge, har tatt dissens og står dermed ikke bak regjeringens beslutning, opplyser partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim til NTB.

– Det er fordi vi har sagt hele tiden at vi ikke ønsker å løfte en finger for at IS-medlemmer skal komme til Norge. Dette er en beslutning tatt uten Frps støtte, sier han.

Frp mener at den IS-siktede 29 år gamle kvinnen har satt sine interesser foran det syke barnets og har brukt barnet som et pressmiddel for å komme til Norge selv, mener Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Barnet det gjelder, kunne fått hjelp tidligere. Dessverre har mor kynisk brukt sitt barn for å få seg selv til Norge, sier hun.

Regjeringen snudde

Den 29 år gamle kvinnen blir dermed den første IS-mistenkte kvinnen som blir hentet tilbake til Norge, etter å ha vært i et IS-kontrollert område.

– Dersom dette stemmer, er det veldig bra og et viktig gjennomslag for KrF i regjering. KrF har siden landsmøtet i april vært åpen for en slik løsning, skriver tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide i en kommentar på Facebook.

Venstre-leder Trine Skei Grande, skriver i en epost til NTB at hun er glad og lettet over at de uskyldige og sårbare barna og deres mor nå er trygt på vei tilbake til Norge.

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grande.

Siktet av PST

Kvinnen er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS, og hun kan regne med å bli pågrepet av politiet når hun lander på norsk jord.

Den terrorsiktede kvinnen har over lengre tid oppholdt seg i flyktningleiren al-Hol i Syria sammen med sine to barn. Hennes situasjon har fått stor oppmerksomhet fordi hun har en sønn på, som ifølge kvinnens advokat er alvorlig syk.

Kvinnen har tidligere nektet å sende sønnen til Norge uten at hun selv fikk være med.