Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer til dataoppdatering

NSM skriver på sine nettsider at oppdateringen tetter et alvorlig sikkerhetshull.

– Kunnskap om nye sårbarheter sprer seg hurtig, og programvaren til Microsoft er svært utbredt. Derfor bør systemeiere være tilsvarende raske med å oppdatere IKT-systemene, før noen angripere utnytter sårbarhetene. Det kan være bare timer fra en sikkerhetsoppdatering slippes fra en leverandør, til det første angrepet oppdages, sier Bente Hoff, som leder Nasjonal cybersikkerhetssenter i NSM.

De skriver videre på sine nettsider at kveldens sikkerhetsoppdatering, ifølge internasjonale medier, inneholder informasjon om minst en kritisk sårbarhet knyttet til biblioteket crypt32.dll, som bør lukkes så raskt som mulig.

– I bunn og grunn er det et bibliotek som bidrar til å opprettholde sikkerheten på en windowsmaskin. For å si det helt enkelt bidrar denne sårbarheten til at man blir mer sårbar for dataangrep, sier Hoff til Dagbladet.

NSM oppfordrer til en umiddelbar oppdatering.

