Politiet: Dødsbrannen i Ytrebygda skyldtes trolig elektrisk feil

innenriks

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag morgen.

En mor og hennes tre døtre mistet livet i brannen 4. januar.

– Det er ikke registrert avvik i huset med relevans for brannårsaken ved siste el-kontroll fra Bergen kommunale kraftlag (BKK) i februar 2019, opplyser politiet.

Politiet har avhørt alle aktuelle personer i forbindelse med brannen og mener å ha god oversikt over både hendelsesforløpet og brannforløpet.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags apparat det dreier seg om, fordi det ikke er klart om det dreier seg om en produksjonsfeil, teknisk feil eller skade, skriver Bergens Tidende.

Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som også gir svar på dødsårsaken.

– Det var lite flammer, men utrolig mye røyk. Alt tyder på at røyken var det avgjørende for at de omkom. Nå venter vi på en endelig rapport som blant annet vil inneholde flere prøvesvar, sier Torgils Lutro, sjef for politiet i Bergen sør, til avisen.

De fire omkomne var flyktninger fra Syria. Flere hundre mennesker tok farvel med moren Malak Hauro (41) og døtrene Norjin (7), Rouhlat (9) og Norjan (14) i begravelsesseremonien i Haukelandshallen mandag.