Politiet opplyser på en pressekonferanse tirsdag formiddag at de foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

Politiet sier de ikke kan binde seg til en hypotese og etterforsker derfor bredt.

En hypotese er at de to kan ha blitt drept et annet sted og deretter fraktet til stedet der de ble funnet.