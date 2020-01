Trusler mot skoler flere steder de siste dagene

innenriks

Innlandet politidistrikt opplyser at truslene mot skoler i distriktet, som ble framsatt natt til tirsdag, handlet om at noen kunne komme til skolene med våpen.

Truslene omfattet Storhamar videregående skole i Hamar, Gjøvik videregående skole, Hadeland folkehøgskole på Gran, Sentrum videregående skole i Kongsvinger og Ringsaker videregående skole i Brumunddal.

Bevæpnet politi var til stede ved skolene ved skolestart tirsdag morgen.

Trusler flere steder

– Rett før klokken 9 avsluttet politiet patruljeringen ved skolene. Truslene anses som ikke reelle, og politiet anser det som trygt å gå på skolen, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er iverksatt etterforskning.

Også i Sørøst politidistrikt har det kommet trusler mot flere skoler de siste dagene. Fylkesdirektør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Helge Galdal, sier til Tønsbergs Blad at truslene gjelder en av skolene i gamle Vestfold fylke.

Ifølge Varden har sju skoler i gamle Telemark fylke mottatt trusler. Truslene omfatter skolene Bamble videregående skole, Croftholmen, Rjukan, Hjalmar Johansen, Porsgrunn, Nome og Skien videregående skole.

– Like trusler

Ifølge Galdal kommer truslene fra lett gjenkjennelige Gmail- og Facebook-profiler og kan se ut som om det kommer fra virkelige personer, men at det trolig dreier seg om hackede kontoer.

– Truslene er ganske like, men på forskjellige språk. Det trues med at det i nær fremtid vil være skyting på skolene, sier han til Tønsbergs Blad.

Politiet i Sørøst skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at politiet er kjent med at det har blitt publisert trusler mot skoler i store deler av landet det siste døgnet, og at politidistriktene samarbeider med Kripos og PST om truslene.

Politiet advarer videre mot at truslene har en smitteeffekt.

