Grande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen

– Vi har forståelse for at dette er en vanskelig sak for Frp. Men når man er i regjering, tar vi forhandlinger internt, og ikke gjennom media. Slik må det være i et regjeringssamarbeid, skriver Trine Skei Grande i en tekstmelding til Dagbladet onsdag kveld.

I timene før sat Grande i middag med Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Regjeringspartienes parlamentariske ledere deltok også på middagen i statsministerboligen.

Den såkalte IS-saken det strides om, handler om den norske IS-siktede kvinnen som ble besluttet hentet hjem sammen med sine to barn av regjeringsflertallet mot Frps vilje.

Jensen har gitt Solberg frist ut måneden med å innfri en rekke krav. Hvis ikke går Frp ut av regjeringen.

Venstre-lederen sier til VG onsdag kveld at regjeringen satte humanitære hensyn først i denne saken. Et av kvinnens barn, en fem år gammel gutt, er kritisk syk.

– Vi har respekt for at Frp nå ønsker å ta en vurdering knyttet til regjeringssamarbeidet. Denne debatten skal Frp få ta i fred. Den kommer jeg ikke til å kommentere, sier Grande til avisen.

