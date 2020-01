Kallmyr sier PST vil pågripe IS-siktet kvinne ved ankomst

innenriks

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

Den 29 år gamle tobarnsmoren er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon.

Den norsk-pakistanske kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB tirsdag.

