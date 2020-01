Dobbeltdrapet i Bergen: 33-åring fremstilles for varetekt

innenriks

33-åringen har forklart seg for politiet, ifølge mannens forsvarer.

– Han ble avhørt på tirsdag, og jeg opplevde ham som samarbeidsvillig. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier advokat Erik Mjell til NTB.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 12.45 torsdag ettermiddag.

Fra før er to menn på 36 og 56 år siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. De to ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med full isolasjon.

En fjerde mann er siktet for å ha ødelagt bevis i saken. Han ble løslatt onsdag kveld.

En 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble mandag funnet døde ved Osavatnet i Bergen. De to ble funnet under en presenning.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere hvordan ofrene ble drept, utover å opplyse at den foreløpige obduksjonsrapporten styrker drapsteorien. Ifølge flere medier hadde de to drepte omfattende stikkskader.

