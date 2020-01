Dobbeltdrapet i Bergen: 33-åring varetektsfengslet i fire uker

innenriks

Mannen ble av Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker, hvorav de to første er i full isolasjon og med medieforbud.

Dermed er nå tre menn varetektsfengslet etter at en kvinne og en mann ble funnet drept i Bergen mandag. En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet.

I tillegg til 33-åringen er to menn på henholdsvis 36 og 56 år siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. De to ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, hvorav de to første i full isolasjon. En fjerde mann er siktet for å ha ødelagt bevis i saken, men han ble løslatt onsdag kveld.

Erkjenner ikke straffskyld

I kjennelsen fra Bergen tingrett fremkommer det at politiets teori er at de to likene ble fraktet til Osavatnet i bil. 33-åringen, som ble varetektsfengslet torsdag, antas å ha vært med i den aktuelle bilen.

– Han ble avhørt tirsdag, og jeg opplevde ham som samarbeidsvillig. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sa 33-åringens forsvarer, advokat Erik Mjell, til NTB i forkant av fengslingsmøtet.

Forsvareren opplyser til Dagbladet at hans klient erkjenner å ha vært med i bilen.

Ikke tilfeldige ofre

Alle involverte i saken kjenner hverandre, og de to drepte var ikke tilfeldige ofre, ifølge politiet. 36-åringen nekter straffskyld og begjærte seg løslatt, mens 56-åringen ikke har villet stille til avhør, ifølge Bergens Tidende.

Politiet gjorde onsdag undersøkelser både ved et hospits i Møllendalsveien og ved et kommunalt botilbud i Arna. Kriminalteknikerne undersøkte onsdag blant annet søppelkasser utenfor hospitset. De teipet igjen to kasser og tok med seg begge, meldte NRK.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere hvordan ofrene ble drept, utover å opplyse at den foreløpige obduksjonsrapporten styrker drapsteorien. Ifølge flere medier hadde de to drepte omfattende stikkskader.

