Forbrukertilsynet anmelder XXL

– Etter mitt syn har formålet med XXLs praksis vært å bevisst føre forbrukerne og Forbrukertilsynet bak lyset. Nettopp derfor går vi til det steget å politianmelde XXL for mulig brudd på straffelovens bestemmelse om bevispåvirkning (§ 160), sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til E24.

Det skjer etter at E24 i høst har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i sportskjeden.

For å kunne reklamere med førpris i tilbudsaviser, må butikken kunne vise til et visst antall salg av en vare i tiden opp mot en kampanje. Flere ansatte har sagt til E24 at de kjøpte varene selv, for så å ta retur på den rett etterpå.

I desember ble det offentliggjort en eksterngransking utført av advokatfirmaet DLA Piper på oppdrag fra XXL. Advokatfirmaet fant blant annet åtte «verifiserbare» tilfeller av fiktive varesalg i XXL gjennom en tiårsperiode.

– Det fremstår ganske klart at meningen med de fiktive transaksjonene må ha vært å skjule mulige brudd på markedsføringsloven, sier Haugseth.

XXL-kjedens pressesjef Marte Rasmuz Eriksen sier til Børsen at de skal gå grundig gjennom brevet fra Forbrukertilsynet.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått et brev fra tilsynet i dag. Vi vil sette oss grundig inn i saken, og det er for tidlig å si noe ut over det nå, sier hun til Børsen.

