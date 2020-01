Full stans på Drammenbanen og Askerbanen i mange timer til

innenriks

Årsaken er at en kjøreledning ble revet ned av et tog ved Lysaker stasjon like etter klokken 15 torsdag. Bane Nor jobber med å rette feilen, men det var fortsatt stans i 17.30-tiden.

– Det er for tidlig å si noe om når togene kan kjøre som normalt igjen, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Ved 18-tiden opplyser Bane Nor at det vil ta tid å rette feilen. De vil komme med en ny oppdatering om situasjonen klokken 3 natt til fredag.

De reisende måtte berges ut av togene før arbeidet med å utbedre skadene kunne starte.

En rekke lokaltog, samt regiontoget mellom Oslo og Bergen og Flytoget er berørt.

Togselskapene jobber med å sette opp alternativ transport.

