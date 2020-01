IS-siktet kvinne kommer til Norge i kveld

innenriks

Avisen får bekreftet at den norsk-pakistanske kvinnen (29) og hennes to barn flyr ut fra Arbil i Nord-Irak i løpet av dagen.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, har varslet en pressekonferanse etter ankomsten.

– Det vil bli orientert om hvordan arbeidet med å få den syke femåringen ut av Syria har vært, og hvordan den terrorsiktede kvinnen nå stiller seg til pågripelsen, sier han.

Kvinnen har en sønn på fem år som skal være alvorlig syk, og en jente på tre.

PST opplyser til NTB at kvinnen må regne med å kunne bli pågrepet idet hun lander i Norge, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Barnevernet har vært involvert i forberedelsene før ankomsten.

– Jeg kan bekrefte at vi er kjent med saken og har dialog med den aktuelle barnevernstjenesten og andre relevante aktører, sier direktør Mari Trommald i Bufdir, som er et fagorgan for barnevernstjenestene, til NTB.

– Minst mulig traumatisk

Det er usikkert om en pågripelse innebærer at kvinnen og barna umiddelbart blir skilt fra hverandre.

I barnevernets retningslinjer for barn av fremmedkrigere heter det at en eventuell separasjon mellom barn og foreldre bør skje på en minst mulig traumatisk måte for barnet.

– En atskillelse på flyplassen like etter retur kan føre til en symptomeskalering hos barnet, samt at samarbeidet mellom foreldre og barnevernstjenesten kan bli negativt. Barnevernstjenesten må i disse tilfellene være i dialog med aktuell politimyndighet, står det i retningslinjene.

Terrorsiktet

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS.

I utgangspunktet ønsket regjeringen ikke å hjelpe kvinnen hjem til Norge, men kun barna hennes. Som følge av at femåringen trolig er alvorlig syk, hentes likevel hele familien hjem.

– Det hadde vært vanskelig om vi for eksempel hadde opplevd at dette barnet hadde dødd, og vi ikke hadde gjort noe. Av og til er det vanskelige saker hvor vi må skjære gjennom og gjøre noen valg. Det valget gjorde altså flertallet av partiene i regjering, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB onsdag.

Saken har utløst en politisk krise, og Frp truer med å gå ut av regjering som følge av avgjørelsen.