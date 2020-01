Nokas-raner dømt til fem års fengsel for smugling

innenriks

I Aust-Agder tingrett la aktor Leif Aleksandersen ned påstand om ti års fengsel for 57-åringen, skriver Fædrelandsvennen.

– Dommen har akkurat kommet, men jeg leser at han er frifunnet for punktet jeg ba om. Der mente vi det var dårlige bevis. Aktors straffeforslag var ti år, så ble det fem år. Da er vi fornøyd med det, sier Christensens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, til NRK.

Christensen og tre andre menn møtte mandag 6. januar i Aust-Agder tingrett, tiltalt for smugling av 122 kilo hasj 7. august i fjor.

Svært sterkt

Christensen ble funnet skyldig i å ha fraktet dette partiet fra Hirtshals til Gjeving i Tvedestrand, men er frifunnet for anklagen om smugling over Skagerrak 14. juli.

Hasjen som ble beslaglagt av politiet, var pakket i seks bager som ble funnet i Cobra-båten han kom til land med. Stoffet inneholdt opptil 37 prosent av virkestoffet THC.

– Dette er svært sterkt, bekreftet rusforsker Jørgen G. Bramness i retten.

Ytterligere tre dommer

En 53 år gammel mann fra Oslo, som var sammen med arendalitten på de to turene, er dømt til nær seks års fengsel. Resttiden fra en annen narkotikadom gir ham samlet ti og et halvt års fengsel hvis dommen blir stående.

Retten mener mannen hadde kontakt med oppdragsgiver og rekrutterte Christensen. Men også 53-åringen er frifunnet for forholdene knyttet til den mislykkede båtturen.

En 44 år gammel mann fra Oslo er dømt til sju års fengsel for sin rolle i saken. Han ble tatt da han kom med bil til Gjeving.

En 47 år gammel mann fra Hønefoss erkjente å ha kjørt de to hasjpartiene til Hirtshals. Han er dømt til fire og et halvt års fengsel.

Aktor ba om tolv års fengsel for 53-åringen, ni års fengsel for 44-åringen og seks års fengsel for 47-åringen.

