Prinsdal-drapet: Blodspor kan ha avslørt drapsmannen

innenriks

I forbindelse med drapet på Halil Kara (21) sent fredag kveld, havnet en kamerat av Kara i slåsskamp med den antatte drapsmannen. Kameraten havnet på sykehus, men ble skrevet ut med lettere skader senere i helgen, skriver VG.

Den siktede 20-åringen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

Onsdag kveld opplyste politiet at ytterligere en mann var siktet for drapet. Både VG og TV 2 melder at den pågrepne er en 18 år gammel mann født og bosatt i Oslo.

Spent situasjon

Personer som har vært tilknyttet gjengmiljøet lenge, har inntrykk av at stemningen aldri har vært mer spent enn etter drapet på Prinsdal, ifølge TV 2. Nå jobber politiet målrettet for at situasjonen ikke skal eskalere, men det er frykt for at personer i gjengmiljøet skal ordne opp selv.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sa til NTB sent onsdag kveld at den pågrepne ikke er kjent for politiet fra tidligere.

Håper han melder seg

– Dette er en ung mann fra Oslo som ble pågrepet i byen i kveld. Den andre er fortsatt etterlyst. Vi håper han selv skjønner at det er klokt å melde seg, og vi søker aktivt etter ham. Vi utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken, sa Metlid.

21-åringen ble skutt og drept ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo sent fredag kveld. Halil Kara ble skutt i hodet, har Aftenposten fått bekreftet fra politiet.

