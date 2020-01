Politiet har fått klarsignal til å hente drapssiktet nordmann i Ungarn

innenriks

– I dag fikk vi klarsignal fra ungarske myndigheter på å hente ham. Det er veldig raskt. Det beste er om vi får avhørt ham her. Vi vil prøve å få hentet ham så raskt som mulig. Det blir tidligst en gang til uka, sier politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt til NTB fredag ettermiddag.

20-åringen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia torsdag. Det tok dermed altså knapt et døgn før norsk politi fikk positivt svar fra sine ungarske kolleger.

I alt tre unge menn fra Oslo er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21). Han ble skutt i hodet ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo for en uke siden.

Samtykket til fire uker

En 18 år gammel mann ble i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker. Han må sitte de to første ukene i isolasjon. I tillegg er han ilagt brev-, besøks- og medieforbud. Dette er i tråd med politiets begjæring, som særlig begrunnet den med faren for bevisforspillelse.

Siktede regner ifølge sin forsvarer, advokat John Christian Elden, med å bli sjekket ut av saken når den er tilstrekkelig opplyst. 18-åringen samtykket til fengslingen.

– Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til hvorfor han er pågrepet og siktet i saken, sier Elden til NTB.

Hustad sier det er gjennomført et første avhør av mannen.

– Han har vært villig til å svare på spørsmål, og avhøret fortsatte i dag. Vi vil fortsette å avhøre ham, sier hun.

Fengslet for annet forhold

Den tredje siktede i saken ble varetektsfengslet i fire uker torsdag.

– Vi siktet ham sent i går kveld. Han ble varetektsfengslet tidligere samme dag for et annet forhold, men ble etter hvert knyttet til denne saken, forklarer politiadvokaten, som er påtaleansvarlig i drapssaken.

Den 20 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag fordi han oppbevarte et skytevåpen i Oslo sentrum, og ble altså også siktet for drapet i Prinsdal eller for å ha medvirket til det.

– Mannen er allerede varetektsfengslet på bakgrunn av grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, opplyste politiet fredag formiddag.

Spent situasjon

Da han ble pågrepet, var det andre gang på kort tid at han ble tatt med våpen. Han er tidligere domfelt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg da han var involvert i et masseslagsmål ved Bogerud T-banestasjon i fjor sommer.

«Siktede er godt kjent for politiet, og han har som nevnt en tilknytning til gjengmiljøet», heter det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett. Der blir det også poengtert at det de siste ukene har «oppstått en svært spent situasjon mellom gjenger i Oslo sør og øst som siktede er en del av».

Politiet har en formening om rollene de tre siktede har tatt, men har fortsatt ikke fått klarhet i hva som er drapsmotivet. Etter det NTB forstår, mener politiet at 18-åringen ikke var hovedgjerningsmannen, men at han har hatt en medvirkerrolle.

(©NTB)