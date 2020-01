En mann siktet for drap i Hov i Søndre Land – tre pågrepne er løslatt

innenriks

Fengslingsmøtet blir avholdt som kontorforretning mandag uten partene til stede. De fire er blitt avhørt i løpet av helgen.

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen fredag kveld klokka 21.24. Hendelsen skjedde i en institusjonsbolig for pasienter med rus- og psykiatrilidelser i Hov. 34 år gamle Roar Engelund døde, og saken etterforskes som drap.

Etterforskningen pågår for fullt, og det har blitt gjennomført flere undersøkelser og avhør i løpet av helgen, opplyser Innlandet politidistrikt søndag kveld.

– Konflikt under pokerlag

Advokat Jannike Kotai, som er forsvarer for en av de siktede, sier at siktede har forklart at det i utgangspunktet dreide seg om et hyggelig vennelag der det etter hvert oppsto en konflikt mellom to av dem.

– Avdøde ble stukket med en kniv, min klient ringte til ambulanse mens en annen gikk ut for å finne folk som kunne hjelpe. Det ble forsøkt livredding og så kom ambulansen, sier Kotai til NRK.

Ifølge Oppland Arbeiderblad skal det ha blitt drukket alkohol rett forut for voldshendelsen som skjedde i forbindelse med et pokerlag.

Drapsetterforskning

– Vi er i gang med drapsetterforskningen, og store mannskaper har jobbet både gjennom natten og i hele dag, sa etterforskningsleder John Eivind Melbye i Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Politiet arbeider ut ifra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Det er det vi forsøker å skaffe oss oversikt over nå, samt rollen til alle de siktede, sa Melbye.

De fire som ble siktet, er voksne menn, som ikke er ansatt ved institusjonen, men har en tilknytning til den. Avdøde var bosatt på institusjonen.

Omfattende etterforskning

Området ved institusjonen ble sperret av og undersøkt av politiet gjennom helgen. Ingen ansatte i den døgnbemannede boligen kom til skade i hendelsen, har politiet opplyst til Oppland Arbeiderblad.

Den avdøde er sendt til obduksjon, som vil blir foretatt i løpet av de nærmeste dagene. Kommunen har etablert kriseteam, og de pårørende er ivaretatt.

– Vi har også avhørt aktuelle vitner, og det er planlagt ytterligere vitneavhør fremover, sier etterforskningslederen til NTB.