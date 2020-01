Gjenopptakelseskommisjonen fortsetter Baneheia-behandlingen denne uka

innenriks

– Det er mange anførsler og uttalelser som skal drøftes, og det vil ikke bli truffet en avgjørelse på dette møtet, skriver leder Siv Hallgren i en epost til NTB.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for sammen med Jan Helge Larsen å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Det er sjette gang Kristiansen ber om å få saken sin rettsbehandlet på nytt.

Forsvareren, advokat Arvid Sjødin, hevder at nye analyser og vurderinger av DNA-funn ikke kan knytte Kristiansen til åstedet, og at en ny utredning av mobilsporene utelukker at Kristiansen befant seg på åstedet da drapene ble begått.

