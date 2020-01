NRK: Frp kaller inn til krisemøte

innenriks

Medlemmer av Frps landsstyre er bedt om å holde seg tilgjengelig for landsstyremøte per telefon fra og med mandag klokken 12. Det opplyser det som beskrives som sentrale kilder i partiet til NRK.

Planen har vært at Frp-leder Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) for å drøfte Frps krav til å forsette i regjering.

En skissert frist for Solberg til å svare har ifølge NRK vært mandag om én uke, 27. januar. Da skal Frp avholde en strategikonferanse.

Men NRK skriver at det søndag kveld, etter møtet i partiledelsen, kom en uventet innkalling til landsstyremøte.

I innkallingen heter det at «partiledelsen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag».

En kilde sier til kanalen at det er mulig Frp forlater regjeringen i løpet av kort tid uten å i det hele tatt stille noen krav til Solberg.

Bakgrunnen for saken er regjeringens beslutning om at hente en terrorsiktet kvinne og hennes to barn til Norge, en beslutning Frp er sterkt imot.

(©NTB)