Ropstad: KrF fortsetter i regjering

– At det nå er blitt en sentrum-høyre-regjering, vet jeg det er mange KrF-ere som setter pris på, sier Ropstad.

– Det er klart at en slik regjering gir muligheter til å tydeliggjøre KrFs politikk enda mer, og det tror jeg blir viktig fremover, sier han.

Det skaper ikke bare muligheter for KrF, men også utfordringer for regjeringssamarbeidet i Stortinget, understreker KrF-lederen, men tilføyer:

– Jeg har samarbeidet godt med Siv i regjering og ser fram til et konstruktivt samarbeid med Frp i deres rolle fra Stortinget, sier Ropstad til NTB.

Ingen statsrådsspekulasjoner

På en pressekonferanse mandag ettermiddag ville ikke Ropstad svare på spørsmål om hvor mange statsrådsposter han håper eller tror KrF kan få i den nye regjeringssammensetningen.

– Samtalene om statsrådsposter er noe Erna Solberg, Trine Skei Grande og jeg tar internt, sier Ropstad.

Heller ikke om tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide kan få en statsrådspost ville han si noe om.

Han slår fast at KrF fremdeles er veldig godt fornøyd med Erna Solberg (H) som statsminister.

– Mye ugjort

Partiet vil fortsette arbeidet med å gjennomføre tiltakene som det er enighet om i Granavolden-plattformen.

– Vi er fornøyd med våre gjennomslag etter ett år i regjering og har fremdeles mye ugjort, både når det gjelder å skape en bedre hverdag for familiene, skape vekst og verdiskaping i hele landet og enda kraftigere kamp mot fattigdom og klimaendringer, sier Ropstad.

– Holder dere fast ved Granavolden-plattformen for å gjøre det lettere å få Frp med på regjeringens politikk?

– Det er gode løsninger i Granavolden-plattformen som KrF er fornøyd med, og det er et godt utgangspunkt når vi skal få igjennom politikk fremover. Den er også et naturlig utgangspunkt når de fire partiene fortsatt vil være grunnlaget for at Erna Solberg fortsetter som statsminister.

Ropstad mener Frp har mye å være fornøyd med etter mange år i regjering.

– Sammen har vi gjennomført mange viktige saker for landet vårt, som en rekordstor utbygging av vei og jernbane, et kraftig løft for rusomsorgen og en god politikk for å skape vekst og næringsutvikling i hele landet, sier han.

