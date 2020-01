En femte mann pågrepet og siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen – nekter straffskyld

innenriks

En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet drept ved Osavatnet 13. januar.

Tirsdag opplyste Vest politidistrikt at en mann i 20-årene er blant de nå fem pågrepne. Han er siktet for drap eller medvirkning til dette.

I løpet av dagen har politiet avhørt med mannen. Avhøret varte i rundt seks timer, opplyser mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum, til Bergens Tidende.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Mistankegrunnlaget som ble presentert er særdeles tynt, sier Wigum til avisa.

Det er foreløpig ikke kjent om mannen skal varetektsfengsles.

Etterforskningen av saken pågår fremdeles for fullt med 30–40 tjenestepersoner involvert i etterforskningen. Totalt er fem personer siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en person siktet for bevisforspillelse.

Politiet har avhørt flere vitner, noen av dem flere ganger.

– En rekke avhør gjenstår, blant annet med flere av de siktede, opplyser politiet.