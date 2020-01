innenriks

Dommen falt i Sarpsborg tingrett, og mannen erkjente straffskyld. Han ble stoppet på Svinesund 12. september, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Mannen oppga at han hadde pådratt seg spillegjeld og at han skyldte penger. Han skal ha blitt bedt om å dra til Norge for å hente et større beløp. Retten er ikke i tvil om at pengene stammer fra utbytte av en straffbar handling, men går ikke nærmere inn på hva slags handling det dreier seg om.

(©NTB)