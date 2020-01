Trine Skei Grande frykter miljøfiendtlig allianse mellom Ap, Sp og Frp

innenriks

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet sier nei til utenlandskabelen NorthConnect, og partileder Jonas Gahr Støre varslet at han ville søke flertall med Senterpartiet og Fremskrittspartiet for å få stoppet det omstridte prosjektet.

Det får Venstre-lederen til å reagere kraftig.

– Dette er en veldig viktig klimasak der vi ser at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet danner en allianse for å stanse et viktig klimatiltak for Europa, sier Grande til NTB.

Ny allianse

Grandes frykt er at den nye alliansen skal bli en gjenganger på miljøfeltet etter Fremskrittspartiets sorti fra regjeringen.

– På mange av de andre sakene tror jeg vi kan klare å skape flertall. Men det er klart at når de tre går sammen, da får vi dårlige miljøløsninger. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har aldri vært i front på klima og miljø, sier hun.

– Det som bekymrer meg, er en allianse på Stortinget på klima og miljø som kommer til å føre oss bakover.

Trenger hjelp

Ap, Frp og Sp har klart flertall hvis de går sammen på Stortinget.

De tre gjenværende regjeringspartiene – Høyre, Venstre og KrF – er derimot i mindretall med bare 61 av 169 mandater. Dermed er de helt avhengige av hjelp for å få flertall for sin politikk.

Så langt har signalet vært at Frp er det naturlige førstevalget, og de tre regjeringspartiene har også sagt at de står ved regjeringsplattformen som ble forhandlet fram med Frp på Granavolden, selv om Frp ikke lenger ser seg bundet av denne.

– Jeg håper vi skal samarbeide med Frp i alle de store, viktige sakene framover, sier Grande.

Åpner for samarbeid mot venstre

Men Venstre-lederen er åpen på at regjeringen også kan søke flertall med Ap saker der Frp sier nei.

– Det gjenstår å se om Arbeiderpartiet vil det. Men vi gjør det gjerne hvis Arbeiderpartiet er villig til å ta noen grønne steg. Til nå har det bare vært retorikk fra den kanten, sier Grande.

Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen mener situasjonen også gir muligheter for en skarpere klima- og miljøprofil.

– Den endringen som nå skjer, må føre til en enda grønnere politikk. Det vil vi legge vekt på, sier han.

– Jeg forventer at partiene på Stortinget også tar et ansvar for å være med på den omstillingen vi må igjennom for å få ned klimautslippene og ta vare på naturen.

Forsvarer initiativ

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad forsvarer initiativet for å få stoppet NorthConnect, noe partiet fremmet forslag om i Stortinget allerede før jul.

– Jeg forstår at Venstre syns det er vanskelig å komme i en mindretallsregjering. Men nå ser det ut til at det kan bli flertall for det Sp har foreslått i Stortinget lenge før både Frp og Ap, nemlig å stoppe NorthConnect-kabelen, sier hun.

– Vi reduserer ikke klimautslipp i Norge ved å eksportere strøm rett ut av landet, fastholder hun.

NorthConnect-kabelen skal etter planen gå mellom Norge og Storbritannia.

