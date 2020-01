Støre overrasket over Hareide

innenriks

– Jeg er overrasket over Knut Arild Hareides valg, sier Støre til NTB.

Han viser til KrFs retningsvalg i 2018, der Hareide, den gang som partileder i KrF, forsøkte å få partiet med på å felle Erna Solberg som statsminister og få inn Støre i stedet.

– Han brukte et år på å trekke opp en annen visjon for Norge enn denne regjeringen. Et Norge med mindre forskjeller, rausere politikk, og et kursvalg som tok ham til Arbeiderpartiet. Han skrev bok om det, han rådet partiet sitt til å gå i en helt annen retning, og han stemte mot Granavolden-erklæringen, sier Støre.

– Han ønsket et Norge med mindre Fremskrittsparti-innflytelse. Jeg tror ikke det skjer med denne regjeringen. Derfor er jeg overrasket over valget hans, sier han.

Støre legger til at han ser mange dyktige politikere blant de nye statsrådene

– Men utgangspunktet for politikken er ikke forandret, sier Ap-lederen.

Han viser til at det fortsatt er regjeringsplattformen fra Granavolden som skal ligge til grunn for regjeringen, selv om Frp har varslet at partiet ikke ser seg bundet av denne.

(©NTB)