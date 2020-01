Både Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag

innenriks

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet la mandag fram forslaget hvor de går inn for å kutte gebyrene på krav under 500 kroner.

Disse kravene omfatter mer enn hvert tredje inkassokrav.

Ifølge arbeidsgruppen kan forslaget spare forbrukerne for nærmere 2 milliarder kroner. Dersom forslaget vedtas, kan det føre til at flere inkassoselskaper må slås sammen eller avvikles.

Fall på børsen

Flere inkassoselskaper falt tungt ved åpning på Oslo Børs mandag.

B2Holding og Axactor var ned henholdsvis rundt 2,6 og 5,4 prosent like etter klokka 12, ifølge Dagens Næringsliv, som omtalte forslaget søndag.

Forslaget ble overlevert justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mandag. Hun mener at inkassoregelverket er modent for endring.

– Jeg vet at arbeidsgruppen har kommet med mange nyskapende forslag som særlig styrker posisjonen til dem som skylder penger, sier hun i en pressemelding.

– Har ikke innfridd

Daglig leder Rune Heimstad i inkassoselskapet Fair Collection mener imidlertid at arbeidsgruppen ikke har gått langt nok. Han sier at de har hatt store forventninger til arbeidsgruppen, men at disse overhodet ikke er innfridd i forslaget som nå er lagt fram.

– Her har de store aktørene utformet løsninger som tilgodeser de store aktørene ved kun å kutte salærene for småkrav. Vi har forventninger om at politikerne skjærer ytterligere på større krav, slik at inkassoloven både er debitor- og skyldnervennlig på én gang, sier Heimstad.

Høyre og Frp er positive

Mælands partifelle Ingunn Foss er glad for det nye forslaget.

– Det kan være mange grunner til at folk ikke betaler i tide, men da må konsekvensene være i tråd med forglemmelsen. Jeg tror mange har opplevd gebyrene som veldig urettferdige, og jeg er glad for at utvalget foreslår det Høyre lenge har ment, sier Foss til NTB.

Også justispolitisk talsperson Solveig Horne i Frp er positiv til forslaget. Hun mener det er på høy tid med en oppdatering og kaller dagens ordning å «skyte spurv med kanoner».

– Det er i de store innkrevingssummene de fleste inkassoselskapene tjener mest penger, og i dette sjiktet er endringene mindre, sier Horne til NTB.

Kutter gebyrer

Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det kun skal være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For et krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

– Vi skal se nøye på utvalgets forslag til ny lov og sette i gang arbeidet slik at vi får endringer så raskt som mulig, sier Foss.

