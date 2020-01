Grammy: Billie Eilish vant årets låt

innenriks

Hun slo veteraner som Lady Gaga, Taylor Swift og Lana Del Rey, i tillegg til nykommere som Lewis Capaldi og Lizzo.

– Jeg så på dere alle sammen i oppveksten min, sa Eilish i sin takketale til en sal full av andre velkjente artister.

18-åringen deler prisen med broren Finneas O'Connell, som er hennes samarbeidspartner.

– Vi bare lager musikk sammen på et soverom. Det gjør vi fortsatt. Dette er for alle som lager musikk på soverommet sitt i dag, sa O'Connell.

Billie Eilish var blant dem med flest nominasjoner i år, med seks. Hun er den yngste som har blitt nominert i de fire toppkategoriene noensinne.

Årets låt var hennes andre pris for kvelden. Hun vant også i kategorien beste popalbum, vokal for «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».