Helsedirektoratet frykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser

Direktoratet har sendt et brev til aktørene i dagligvarebransjen hvor de understreker forbudet mot å selge alkohol til personer som er synlig beruset, skriver Aftenposten.

– Bakgrunnen er at det er blitt vanligere med fingeravtrykk-skanning i ubemannede kasser. Det er ikke slik at vi kjenner til flere saker der bransjen har brutt regelverket, dette gjør vi for å forebygge at det skjer, sier avdelingsdirektør Øivind Giæver i Helsedirektoratet.

Norgesgruppen sendte nylig ut nye retningslinjer til butikkene om driften av ubemannede kasser.

– Her presiseres det at vi skal kontrollere om personer som kjøper alkoholholdige drikker, er synlig beruset. Akkurat som våre ansatte i de bemannede kassene gjør, sier direktør Bård Gultvedt for næringspolitikk og myndighetskontakt.

Næringsetaten opplyser at de årlig gjennomfører om lag 1.200 kontroller av Oslo kommunes rundt 400 steder med salgsbevilling og at de så langt ikke har avdekket avvik med de selvbetjente kassene.

