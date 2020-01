21-åring anker ikke dommen etter dødsfall på Holmlia

innenriks

– For tiltalte var det viktig at retten, ved ikke å tilkjenne erstatning, konstaterte at det overhodet ikke var noen sammenheng mellom hans handlemåte og at fornærmede døde. Det gjorde det lettere å ikke anke dommen, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til Nettavisen.

21-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole 12. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fikk forstyrrelser i hjerterytmen og døde en måned senere. Oslo tingrett slo blant annet fast at det er usikkerhet rundt årsaken til hjerteproblemene og skadeutviklingen. Retten mente derfor at han ikke kan stilles til ansvar for dødsfallet.

Det er også bakgrunnen for at den tiltalte slipper å betale oppreisningserstatning til den dødes foreldre.

21-åringen ønsket ikke å forklare seg i retten, men har avgitt forklaring til politiet tidligere. Han skal ha fått greie på at Altai hadde et «kjærestelignende forhold» til lillesøsteren hans – og ønsket å snakke om det. Dette eskalerte til at 21-åringen slo 16-åringen fire ganger, og deretter segnet offeret om og ble liggende på bakken.

