Mange vitner har meldt seg etter togulykken i Vikersund

– Publikum har vært flinke og tatt kontakt med oss. Mellom 10 og 20 personer har meldt seg, og flere av dem har vært vitne til ulykken, sier etterforskningsleder Bent Øye ved Hønefoss politistasjon til NTB.

Torsdag gikk politiet ut med en etterlysning av to konkrete vitner som angivelig var like i nærheten av planovergangen rett etter ulykken.

– Per nå så har vi ikke hørt noe fra de to. Vi ønsker veldig gjerne å få kontakt med dem, sier Øye.

Undersøker mulige tekniske feil

En av teoriene politiet jobber ut ifra er at tekniske feil på planovergangen kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken.

– Vi har gjennomgått en rekke logger på de ulike tekniske installasjonene. Det er jo en naturlig del av etterforskningen å undersøke om alt virket som det skulle. Vi samarbeider tett med både Havarikommisjonen og Bane Nor, sier Øye.

Den ødelagte bilen er sendt til Statens vegvesen og vil bli undersøkt for eventuelle feil.

Bane Nor, som har ansvaret for planovergangen, sier at de ikke ønsker å uttale seg om ulykkesårsaken før politiet og Havarikommisjonen har avsluttet sine undersøkelser.

– Sterkt preget

Hendelsen skjedde i Vikersund i Modum tirsdag kveld, da en bil ble truffet av toget etter å ha blitt fanget mellom bommene på planovergangen. Det var tre menn i bilen. En mann i 30-årene døde, mens de to andre kom fra hendelsen uten fysiske skader.

De to er sterkt preget av hendelsen, forklarer Øye.

– Vi har hatt innledende samtaler med begge to. Den ene mannen var i et avhør i går. Den andre er planlagt å avhøres fredag, sier han.

Alle de tre i bilen var utenlandske borgere. Den omkomne mannen var i Norge som asylsøker, ifølge TV 2.

(©NTB)