Nordmann om bord på britisk fly fra Wuhan

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at det var en nordmann med flyet, men ønsker ikke å gå ut med flere detaljer av hensyn til taushetsplikten.

Det nye coronaviruset «2019-nCoV», også kalt Wuhan-viruset etter byen hvor utbruddet startet, er i slekt med sars-viruset som førte til en global epidemi i 2003.

I alt 213 mennesker er døde i Kina av det nye viruset, som har sitt utspring i Hubei-provinsen, opplyser kinesiske myndigheter. Det har så langt spredd seg til minst 16 andre land. Fire av dem er i Europa; Frankrike, Tyskland, Italia og Finland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært global folkehelsekrise på grunn av viruset. Det har skjedd fem ganger tidligere det siste tiåret.

– Som forventet

– Jeg tenkte at dette er akkurat som forventet, og at vi er klare for dette, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Stoltenberg sier de er forberedt på at det vil komme folk til Nroge som allerede er smittet, og at mennesker i Norge kan bli smittet og bli syke.

Hun forklarer at kriseerklæringen innebærer at WHO tar en mye tydeligere ledelse i det internasjonale arbeidet mot smitten.

– Det betyr for eksempel at WHO vil si fra til land de mener gjør ting som ikke er hensiktsmessige for forsøkene på å stanse spredningen av sykdommen.

Også WHO peker på at koordineringen av smittearbeidet blir viktig fremover.

– Vi er nå sammen om dette, og vi kan bare stanse det om vi samarbeider, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse i Genève torsdag kveld.

Kan komme til Norge

Ekspertene regner med at viruset også vil komme til Norge.

– Man bør være årvåken. Så bør man beskytte både seg selv mot smitte og hjelpe andre med å beskytte seg. Særlig bør man være opptatt av å beskytte dem som er sårbare: eldre, og folk med andre sykdommer – de som risikerer å få alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet har allerede testet personer i Norge for smitten. Ingen har hatt viruset.

– Vi har fått opp testkapasitet på laboratoriene og utviklet en analysemetode for å kunne påvise dette viruset. Det har vært kjørt gjennom noen ganger, og testen fungerer godt, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Stoltenberg opplyser at de overvåker situasjonen tett.

– Vi har økt kapasiteten for å kunne teste folk på laboratorier, der det er mistanke om at folk er smittet. Sykehuslaboratorier over hele landet er klare til å teste folk for smitte, hvis det blir behov for det.

Instituttet legger ut råd og informasjon om viruset på sine nettsider. De kan også kontaktes på telefon.

– Vi har smittevernvakt som svarer på spørsmål hele døgnet, og som holder seg oppdatert på situasjonen internasjonalt og i Norge, sier Camilla Stoltenberg.

