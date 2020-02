Geologer gjør undersøkelser ved ras i Enebakk

innenriks

Det rundt 150 meter brede raset gikk natt til lørdag. Søndag var geologer fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) på plass med borerigg og utstyr for å undersøke grunnforholdene.

– Arbeidet med å ta boreprøver og få disse analysert pågår nå for fullt. Det viktigste er å få avklart hvorvidt beboere som er evakuert fra sine boliger, kan få flytte hjem igjen, og hvorvidt det er trygt å åpne fylkesveien for trafikk, opplyser Enebakk kommune.

Raset førte til at sju boliger med til sammen ni personer måtte evakueres. I tillegg førte det til at en rekke Vy-busser i en bussgarasje ble innestengt. Flere bussruter har derfor blitt innstilt.

Ifølge Enebakk-ordfører Hans Kristian Solberg (Sp) vil det trolig ta flere dager før de evakuerte beboerne kan flytte hjem igjen, melder NRK.

Deler av fylkesvei 120 er også sperret, noe som skaper trafikale utfordringer for folk i området. For å komme fra den ene siden av raset til den andre må man kjøre en halvannen times omvei via Oslo.

