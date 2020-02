Person til sykehus med stikkskader i Oslo

innenriks

Politiet opplyser like før midnatt at en mann var blitt fraktet fra Linderud T-banestasjon til Ullevål sykehus med stikkskader i ansiktet og i lysken. Politiet tror ikke stasjonen er åstedet for hendelsen, men har sperret av området blant annet for å vaske vekk blodsøl.

-Videoopptak fra stedet viser at mannen kommer ned på stasjonen cirka 23.14. Derfra ringer han etter hjelp fra ambulanse. Politiet ble varslet klokka 23.24, opplyser operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet lette natt til søndag etter et mulig åsted og hadde heller ikke fått avhørt den skadde mannen. Identiteten til den skadde er kjent for politiet, men operasjonslederen vil ikke si noe videre om politiets etterforskning.

